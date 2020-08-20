Bordo-Mavili forma ile gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan, sezonu 33 gol ve 11 asistlik katkıyla tamamlayan Alexander Sörloth'un sözleşmesi çok karışıktı. Ancak Trabzonspor yönetimi, o karmaşa ve belirsizliği ortadan kaldırdı. Normal şartlarda 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olan Norveçli futbolcunun sözleşmesinde bu sezon satılmazsa, 9 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyordu.

Kadroda tutmak istiyorlar

Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının, 24 yaşındaki futbolcu için planını yaptı. Yıldız oyuncuyu en az bir sezon daha kadroda tutmak isteyen yönetim, önümüzdeki sezon daha büyük rakamlara oyuncuyu Avrupa'ya göndermek istiyor. Bu doğrultuda yönetim, Sörltoh'un bonservisini Crystal Palace'tan alır almaz, 9 milyon Euro'luk çıkış maddesini kaldıracak.

30 milyon Euro...

Golcüyle yapılan görüşmelerde de bu konuda anlaşmaya varıldı. Trabzon'da mutlu olan başarılı oyuncu, parladığı kulübe ekonomik anlamda da katkı vermek adına bu anlaşmayı kabul etti. Yıldız futbolcu için bu transfer döneminde 30 milyon Euro civarında astronomik bir teklif gelmesi durumunda ise öneri değerlendirilecek.

Gökmen Özcan