Trabzonspor ’da takımın ortaya koyduğu performansa Başkan Ahmet Ağaoğlu da kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe karşısında elde edilen zaferden sonra Abdullah Avcı’dan izin alarak başkanlık döneminde ilk kez soyunma odasına inen Fırtına’nın patronu burada oyuncuları tebrik ederken, “Hepinizle gurur duyuyoruz. Seri galibiyetlerle aynen bu şekilde devam edelim. Hep beraber hedefimize ulaşacağız” sözlerini sarf etmişti. Ardından takımın büyük coşkusuyla karşılaşan Ağaoğlu futbolculara, Fenerbahçe galibiyet primi olarak kişi başı 100’er bin TL ödeme yapılacağını duyurmuştu.

Hocaya ayrı tebrik

Ağaoğlu prim ödemesini hiç bekletmeden dün direkt futbolcuların hesaplarına yatırılmasını sağladı. Başkanın soyunma odasında teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibini de ayrıca kutlayarak galibiyet için teşekkür ettiği ifade edildi.

Safa Can Konuksever