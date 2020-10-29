Sörloth’un yerine kadroya katılan ve çıktığı 5 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, çok formda... Sıkıntılı geçirdiği geçen sezonun ardından Trabzonspor’da yeni bir sayfa açan ve tamamen futbola odaklanan 27 yaşındaki yıldız, hırslı görüntüsüyle hem teknik heyeti hem de yönetimi memnun ediyor. 3-1’lik Fenerbahçe mücadelesinde Fırtına’nın tek golünü kaydeden Afobe, daha önce Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 2 kez ağları sarsmıştı. Toplamda 3 golü bulunan Afobe ve Karadeniz ekibinin en skorer ismi olan Afobe, yarınki Kasımpaşa maçını sabırsızlıkla bekliyor.

Sörloth’u yakaladı

Benik Afobe, ilk 6 haftalık performansıyla geçen sezonun flaş ismi Alexander Sörloth’u yakaladı. Üstelik bu periyotta Norveçli yıldızdan 1 maç eksik oynamasına rağmen... Sezonun ilk karşılaşması olan Beşiktaş derbisine transferi yetişmeyen Afobe, 2. haftadaki Denizlispor mücadelesiyle ilk kez formayı giymişti. Afobe bu süreçte toplam 3 gol atarken, Sörloth da geçen sezon 6 haftada 3 kez ağları havalandırmıştı.