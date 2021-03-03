Trabzonspor’da Fenerbahçe yenilgisi büyük bir üzüntü yaşattı. Ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi son bulan bordo-mavililerde ilk 11’den daha çok yedek kulübesindeki alternatifsizlik moralleri bozdu.

1-0’lık yenilgide bordo-mavililer kulübeden istediği hamleleri yapamadı. Ancak tam tersi bir şekilde rakip Fenerbahçe ise yedek kulübesi sayesinde maçı çözdü. Erol Bulut’un değişiklikleri direkt sonuca etki ederken, Abdullah Avcı’nın hamleleri yarar sağlayamadı.

Afobe’nin formsuz ve etkisiz görüntüsü, Yusuf Sarı’nın istikrarsız kalışı, Yunus Mallı’nın da henüz daha form yakalayamaması teknik heyeti kara kara düşündürüyor. İlk 11’deki Nwakaeme, Ekuban, Bakasetas ve Djaniny gibi yıldız isimlerin kötü günlerinde olmasıyla takım bir anda durma noktasına geliyor. Çünkü kulübeden istenen katkının gelmemesi çözüm arayışlarını ve planları kilitliyor.

Ayrıca geniş bir kadronun olmaması, Abdullah Avcı’nın çok güvendiği Abdülkadir Ömür’ün şanssız sakatlığı ve son dönemde arka arkaya yaşanan koronavirüs vakalarının takımın fiziksel durumunu olumsuz etkilemesi de diğer etkenler.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında aynı anda oyuna giren Yusuf Sarı ile Ferdi Kadıoğlu arasındaki fark da burada görüldü. Yusuf Sarı’nın kötü kullandığı bir pozisyonun dönüşünde Serkan Asan topu kaptırdı, Ferdi Kadıoğlu ise kaptığı topu iyi kullanınca Pelkas’ın şık golü geldi. (Skorer)