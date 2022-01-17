Sivasspor karşılaşmasının son dakikalarında, saha çizgisini ihlal ettiği için hakem Mete Kalkavan’ın direkt kırmızı kart gösterdiği Abdullah Avcı’ya 1 maç ceza çıkması bekleniyor. Olay esnasında hakeme itiraz eden Avcı’nın, herhangi bir şekilde başka söylemde bulunmadığı ve hakemin de ek bir rapor yazmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yokluğunda, çarşamba günü kulübede tüm yetki Orhan Ak’ta olacak. Avcı ise mücadeleyi tribündeki özel alanda takip edecek.