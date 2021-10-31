Editörümüz Safa Can Konuksever, Trabzonspor’da 1 yılını doldurmaya hazırlanan Abdullah Avcı’nın yarattığı değişimi ve liderliğe giden sürecin perde arkasını yazdı...

Geçen sezonun ilk 8 haftasında 4 kez yenilen takım, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 43 lig maçında sadece 3 kez mağlubiyet aldı. Hoca, önce başarılı sonuçlarla camia ile futbolcu grubunu kendine inandırdı, ardından bu sezon bambaşka bir oyun ve takım ortaya çıkardı. 10 kişi kalsa dahi pes etmeyen, geriye düştüğü her maçı çeviren Fırtına, Avcı ile deplasmanda hiç kaybetmedi, toplamda da 23 maçtır bileği bükülmüyor. Yıldızları kendine inandırıp, takımda aile ortamı yaratan tecrübeli çalıştırıcı, liderliğini ise net şekilde hissettiriyor. Tüm bunların ışığında Abdullah Avcı, kariyerinde ilk kez bu denli bir taraftar gücü ve camia desteğiyle hedefe yürüyor. Şehir ona inanıyor, o da kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu Trabzonspor’da yaşamayı çok istiyor. Lider Fırtına, rekorları kıra kıra yola devam ediyor.

1- Sadece bir yenilgisi var

Geçen sezon çok sıkıntılı bir süreçte göreve başladı Abdullah Avcı... Geldiğinde takımın 8 haftada 4 yenilgisi vardı. Tecrübeli hoca yönetiminde ise Bordo- Mavililer, 32 lig maçında sadece 3 kez yenildi. Adım adım giden ve başarılı sonuçlarla hem yönetimin, hem camianın hem de takımın güvenini kazanan Avcı, 17. sırada aldığı takımı 4. yaptı, bir de Süper Kupa kazandı.

2- Transfere dahil oldu

Abdullah Avcı, yaz döneminde transfer sürecine bizzat dahil oldu. Geçmiş teknik adamların aksine liste verip kenara çekilmeyen hoca, gelişmeleri hep yakından takip etti. Kadroya katılan hemen her oyuncuyla bire bir görüşüp, ikna aşamasında büyük rol oynadı. Nitekim Trabzonspor da son yıllardaki en başarılı transfer dönemlerinden birini yaşadı.

3- Temelleri Riva'da attı

Trabzonspor yaz kampını Riva’da yaparken, Abdullah Avcı 3.5 haftalık periyodu çok verimli geçirdi. Yönetimin büyük özverisiyle transferlerin de önemli bölümünün kampa yetişmesiyle, başarılı teknik adam, kafasındaki sistemi ve oyun planını sıkça pratik etme imkanı buldu. Fırtına’nın rakipleri oyuncu ararken, Trabzonspor’un kadrosu ve taktiği çoktan hazırdı.

4- Yıldızları inandırdı

Takımlarda tecrübeli/kariyerli oyuncu sayısı arttıkça, hocaların işi zorlaşır, hatta bazen otorite problemi yaşanır. Ancak Trabzonspor’da tam tersi oldu. Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Hugo gibi yıldızları kendine inandıran Avcı, yerlileri de hep işin içinde tuttu. Liderliğini hissettiren hoca, sevgi ve saygıyı ön plana koyup, aile ortamı oluşturdu.

5- Doğru iletişim strateji

Sadece takım içinde değil, medya-taraftarşehir üçgeninde de Avcı doğru iletişim stratejisi izledi. Mesafesini korudu ama üstten bakmadı. Mesajları net verdi; ‘Ben de Karadeniz insanıyım, sizden biriyim’ diyerek her fırsatta neden destek ve sabır istediğini anlattı. Yeri geldi Trabzon’un bir köyüne gitti, yeri geldi efsaneleri ziyaret etti. Şehrin dinamiklerini harekete geçirdi.

6- Pes etmeyen takım

Sezona 3’te 3 yaparak başlayan takım, sonrasında türbülansa girecek gibi oldu ama Abdullah Avcı izin vermedi. Galatasaray , Kasımpaşa, Konya, Alanya maçlarından 1 galibiyet çıkarılsa da takım hiçbirini kaybetmedi. Üstelik de 2 maçta 10 kişi kalmalarına rağmen pes etmediler. Sonrasında Avcı ve öğrencileri yeni bir seri başlattı ve üst üste 4 galibiyet alıp, zirvede fark yaptı.

7- Derbilerle kenetledi

Galatasaray derbisini 2-0 geriye düşmesine rağmen çevirdi Trabzonspor. Akyazı’daki Fenerbahçe maçı daha özeldi. İlk golü yine rakip buldu ancak Abdullah Avcı ve oyuncuları, müthiş taraftar desteğiyle 3-1 kazandı. O galibiyet, tam anlamıyla taraftarları havaya soktu, liderlik koltuğunun alınmasıyla hem camia hem şehir takımın çevresinde kenetlendi.

8- Riskse risk, hücumsa hücum

Avcı için kamu oyunda hep şu bakış açısı vardı: Riske girmez, savunma anlayış ön plandadır, sisteminden taviz vermez. Abdullah hoca, Trabzon’da tüm bu klişeleri yıktı, ‘riskse risk, hücumsa hücum’ dedi. Hep kazanmayı düşünen Avcı, takım 10 kişi kaldığında bile sahaya hücumcu soktu. Örneğin Rize maçında 1 puanla yetinmedi, Cornelius, Nwakaeme, Djaniny, Ömür, Bakasetas ve Hamsik gibi tüm kozlarını birlikte oynattı, risk aldı ve kazandı.

9- Rekorları alt üst etti

Abdullah hoca, Trabzonspor’un tarihinde iz bırakarak yola devam ediyor. Deplasmanda kaybetmeme rekoru kıran (23maç) Avcı, genele bakıldığında da ligde 23 karşılaşmadır yenilmiyor. Bu seriye yaklaşabilen herhangi bir takım yok. Avcı, hocalık kariyerindeki en yüksek puan ortalamasını da(2,13) Trabzon’da yakaladı, aynı zamanda en başarılı ilk11 hafta performansını gösterdi.

10- İlk kez bu kadar güçlü

10 gün sonra Trabzon’da 1 senesini dolduracak olan Abdullah Avcı, hocalık kariyerinde belki de ilk kez bu kadar güçlü hissediyor. Başakşehir’de taraftar eksikliği yaşayan, Beşiktaş ’a duraklama döneminde giden Avcı, Trabzonspor’da ise müthiş bir taraftar ve camia gücüyle hedefe yürüyor. Rize maçı sonrası 20 bin taraftarın tribüne çağırdığı Abdullah hocanın gözlerinin dolması, yaşadığı mutluluğu net şekilde gösteriyor.



















