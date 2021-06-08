Fırtına’da taraftarların en az Sörloth kadar kadroda görmek istediği Marek Hamsik’in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki yıldız orta saha ile yapılan pazarlıklarda artık son aşamaya gelinirken, Bordo Mavili yönetim hafta sonuna kadar 2 yıllık ön protokol yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da gelişmeleri yakından takip ediyor. Hamsik için “Büyük oyuncu, önemli marka. Keşke olabilse” diyen Avcı, müjdeli haberi bekliyor. Öyle ki tecrübeli hocanın orta saha planlamasında Hamsik’in rolü büyük. Slovak yıldızı kilit adam olarak belirleyen Trabzonspor ’un teknik patronu, onun önünde Bakasetas ve Abdülkadir Ömür’ü düşünüyor.

6 alternatif olacak

Devre arasında da orta alana lider karakterli ve tecrübeli bir isim talep eden Avcı, Hamsik transferinin bitmesi halinde kafasındaki merkez üçlüyü oluşturmuş olacak. Hamsik-Bakasetas-Abdülkadir Ömür’ün arkasında ise Yunus Mallı, Berat Özdemir, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Trondsen gibi isimler rekabete girecek. Genç Hakan Yeşil de, orta saha rotasyonunda yer alacak.

Safa Can Konuksever





İlgili Haberler Trabzonspor'da Danny Welbeck sürprizi



