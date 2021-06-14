Şampiyonluk kadrosu için bugüne kadar hep tecrübeli isimlere yönelen Trabzonspor , genç oyuncular için de çalışmalar yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu doğrultudaki en büyük hedeflerinden biri: Enis Destan.









Altınordu’da çıktığı 30 maçta 14 gol, 3 asistlik performans gösteren 18 yaşındaki forvet, tecrübeli hocanın uzun süredir takibinde. Enis’i çok beğenen Abdullah hoca, genç yıldızda büyük potansiyel görüyor. Aynı Cengiz Ünder gibi... 2016’da Cengiz’i Altınordu’dan Başakşehir’e getiren Avcı, 1 senede başarılı kanat oyuncusunu üst seviyeye çıkartmış ve İstanbul kulübü de 14.5 milyon Euro’ya Roma’ya satmıştı.

‘Şartlar zorlansın’ dedi

Enis Destan’ın da transfer edilmesi halinde birkaç sene içinde Trabzonspor’a çok büyük rakamlar kazandırabileceğini düşünen Abdullah Avcı, 2002 doğumlu forvet için şartların zorlanmasını istiyor. Altınordu, Enis için 2 milyon Euro artı sonraki satıştan pay talep ediyor.

Ömer Necati Albayrak





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