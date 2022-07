Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor , Süper Kupa'da Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi Bordo-Mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi öncesi enerjilerini yukarı çekecek olan bir kupayı kazanmak istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, Bordo-Mavili taraftarlara da değindi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Dün dünde kaldı. Güzel duygular, harika işler tarihte güzel bir yer aldı. Her şey için teşekkür ediyorum herkese. Her şeyden önce Trabzonspor'un her sene en büyük transferi taraftarıdır. Bunu da bugün net bir şekilde görebiliyoruz. Geçmişin üzerine yeni bir hikaye yazmak için taraftarımızla beraber yola çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi öncesi enerjimizi yukarı çekecek bir kupaya uzanmak istiyoruz. Rakibimiz deneyimli bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi hazırlandık umarım güzel bir müsabaka olur."