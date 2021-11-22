Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden ve üst üste 6. galibiyetini alan Trabzonspor , yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı. 33 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakipleri Hatayspor ile Konyaspor 'un 7 puan önünde bulunan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Taraftarın kendilerine destek olmaya devam etmesini isteyen Avcı, henüz hiçbir şey kazanmadıklarını ve galibiyetler için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Hamsik ve Bakasetas'ın olmadığı ilk lig maçını oynadıklarının ve ilk 15 dakikaya iyi başlayamadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, ''Henüz bir şey kazanmadık. Kim ne yazarsa yazsın, çizerse çizsin. Sadece bir maç kazandık, 3 puan kazandık. Oyun bazen iyi olmaz ama bireysel performanslarla maça dönebilirsin. Şampiyon olan takımlarda bu çok önemlidir.'' dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Avcı, "Ocak ayı için transfer düşünüyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Takviye düşüncemiz var." dedi







