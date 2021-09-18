Zirve yarışındaki rakipleri Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe ’nin Avrupa maçları oynadığı süreçte Kasımpaşa mücadelesine dinlenerek çıkacak olan Trabzonspor, galibiyete odaklandı. Bordo-Mavililer, İstanbul’da kazanıp, yeni bir seri başlatmak istiyor. Mehmet Ali Yılmaz Te sisleri’ndeki son antrenmanın ardından takımla toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, uyarılarda bulundu. Galatasaray maçında yaptıkları bireysel hataları hatırlatan tecrübeli hoca, “Basit hata istemiyorum. Yüksek konsantrasyonla oynayacağız ve 90 dakika boyunca kontrol bizde olacak. Kalitenizi gösterin. Biz iyi takımız. Kazanıp, önümüze bakacağız” sözleriyle oyuncularını motive etti.

12 galibiyeti var

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Süper Lig kariyerinde en çok mağlup ettiği rakibi Kasımpaşa oldu. Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında 18 kez Mavi- Beyazlılar’a rakip olan Avcı, 12 galibiyet aldı, 2 kez beraberlikle yetindi, 4 maçta yenildi.