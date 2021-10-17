Trabzonspor 'da, Fenerbahçe maçının hazırlıkları tamamlandı. Dün gerçekleştirilen son çalışmalarda özellikle taktiksel çalışmalar üzerinde duruldu. Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı da özellikle bir noktanın altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın ilk 15 dakikasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Söz konusu dakikalar içerisinde Bordo-Mavililer, rakip fileleri tam 6 kez havalandırdı. Sarı-Lacivertliler ise kalesinde tek bir gol bile görmedi. Hâl böyle olunca Avcı, oyuncularının ilk 15 dakika içerisinde rakip kaleye yoğun bir baskı ve tam saha pres uygulamasını istedi.

Erken gol ile...

Trabzonspor, erken bir gol ile taraftarının desteğini arkasına almayı hedefliyor. Bu arada Abdullah Avcı, hücum hattında yer alan Anthony Nwakaeme ve Gervinho'nun 90 dakika boyunca rakip savunmanın arkasına koşular yapmasını istedi. Avcı, bu konuda Bakasetas'ın takımını organize etmesini istiyor.