Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugün oynayacakları Giresunspor maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Oyuncularından pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçını şimdiden düşünmemelerini isteyen deneyimli teknik adam, tüm motivasyonlarının bugünkü Giresunspor mücadelesinde olmasını istedi. Cezası nedeniyle tribünde olacak olan Avcı, "Size güveniyorum. Sahada gerekeni yapacaksınız. Taraftar desteği arkanızda olacak. Sizden galibiyet istiyorum" dedi.

61. maç şanssızlığı

Oyuncularına 3 puan uyarısı yapan Abdullah Avcı, Giresun mücadelesinde Bordo-Mavili takımın başında 61. kez sahaya çıkacaktı. Ancak deneyimli teknik adam Sivas deplasmanında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen deneyimli teknik adam, 61. maçında kulübedeki yerini alamayacak. Avcı Trabzonspor'un başında ilk kez bir maçı tribünden izlemek zorunda kalacak.