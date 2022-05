Süper Lig 'in 36. haftasında konuk olduğu Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyunun başında doğru işler yaptıklarını söyleyen Avcı, “Şampiyonluğu garantiledikten sonraki müsabakalar her zaman zordur. Bir yandan da ligi hem tamamlayacağız, hem kazanmak isteyeceğiz, hem oyun kazanmak isteyeceğiz, hem oyuncu kazanmak isteyeceğiz.'' dedi ve ekledi:

'Rakip kenar ortalardan tehlikeli olmaya başladı'

''Oyunun başı, başlangıcı doğru gitti. Penaltı kaçırdık. Pozisyona girdik. Oyun doğru giderken rakip kenar ortalardan tehlikeli olmaya başladı. Aslında oyun bize iyi bir fırsat olduğunu gösteriyordu sahanın içinde. Biz de devre arasında hem de oyunculara belli bir süre vermek için 3 değişiklik yaptık. Bu cevabı da oyunun içinde aldık. Hem öne geçtik hem de oyun çok genişledi. Fırsatlar vardı, doğru karşılamalar var. Atakları bazen sonuçlandırdık, bazen sonuçlandıramadık.''









'Bir bakıyorsun 5 oyuncu kalmış önde'

''Aslında fişi çekecek pozisyon ve geçişler yakaladık. Ama bunu sonuçlandıramadık. Rakip de ligin hedefi olmayan, ama sayısal olarak risk alarak önde bazen top bir dönüyor, bir bakıyorsun 5 oyuncu kalmış önde. Bu riskleri alarak kenar ortalar yaptılar. Bu kenar ortalardan bazılarını çok iyi karşıladık. Bazılarını da onlar kötü yaptı. Aslında çok bir tehlike yaşamadık gibiydi ama riskli bir durum oluşuyordu devamlı. Rakip çünkü riskleri almıştı.''

'Bazı bölümlerde oyun olarak kazandık'

''Futbol oyunu her zaman her an doğruyu yapman gerektiren bir oyundur. Savunma 10 saniye de kalsa, 5 saniye de kalsa rakibi karşılarken doğru yapacaksın. Ve son saniyede, son 10 saniyede yediğimiz gol ve maç berabere bitti. Bardağın dolu tarafı şu, bugün bazı bölümlerde oyun olarak kazandık. Bazı bölümünde oyuncu kazandık. Son dakikanın olması Salı günü öncesi aslında oyun 0-0 başladığında hiçbir avantajının olmadığının mesajıdır. Hatayspor'un da iyi bir ekibi var. 2 senedir lige çok önemli katkı ve renk katıyorlar. Onlara da bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum''

'Ahmetcan'ın gidişatından mutluyuz'

19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ın çok önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Avcı, ''Trabzonspor'a geldiğimde A takımdaydı ama süre almıyordu. Çalışmalara başladıktan sonra çok önemli bir potansiyel olduğunu gördük. Önemli mesafe kat ediyor. Ters ayakla ters tarafta oynamasına rağmen. Gidişatından mutluyuz. Kendini geliştirmeye, yatırım yapmaya devam ediyor. Umarım gelişerek devam eder.'' dedi.