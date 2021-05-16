Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensupları ile bir araya geldi. Abdullah Avcı, düzenlediği toplantıda kadro dışı kalan Abdulkadir Parmak'ın durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalar:

"Abdulkadir Parmak ile geldiğim günden bu yana burada çalıştım. Abdulkadir Parmak yaptığı hatayı biliyor. 'Sen de düşün bizde düşünelim. Yapılanmanın içinde konuşuruz. Karşılıklı karar veririz. Ne yapacağımızı konuşuruz, birlikte karar veririz' dedik"

"Hüseyin Türkmen de burada değerli oyuncularından bir tanesidir. Bu topraklardan yetişenlere daha fazla sahip çıkalım. Hüseyin Türkmen, buranın değerli bir oyuncusu. Bizimle devam edecek"

"Trabzonspor, her atışını nokta atışı yapmak zorunda. Kiralık oyuncular ile ilgili yakında açıklama yapacağız. Burası Trabzonspor, herkes burada olmak istiyor. Kamil Ahmet de Majeed Hosseini de bekleme sürecindeki isimler. Tercih kullanabilirler ki saygı duyarım"

"Pereira buraya hizmet etmiştir. Bazen değişimler sancılı olur. Pereira, konusu kapanmıştır. Bütün maddi imkanlarını da alarak gitmiştir. Allah yolunu açık etsin. Sağ beke bir transferimiz daha olacak"

"Bu kadar yarışın içinde arkadan gelip dahil olmak kolay değil. Özellikle Galatasaray maçı oyun olarak tamamen elimizde olan bir maçtı"

"Başkan, yönetimimiz, izleme komitesi ve biz çok detaylı araştırma yapıyoruz. Yanlış transfer olarak bakılmaması lazım, organizasyon olarak bakmak lazım. Oyuncu konusunda hata yapmayız ama önemli olan organizasyonun içinde uyum sağlamak. Başkanın dedikleri doğrudur. Bunun sayısını artırmak istiyoruz. Ön tarafta rekabet artırmak lazım. Bir kenar oyuncusu, bir bek alıyoruz zaten. Oyuncuların yaşı konuşulabilir ama genç bir takımız ve 28 bandı rekabet için gerekiyor"

"Abdülkadir Ömür, Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu. Milli Takım'a da döndü"

"24 takım mı? İki grup mu oynayacağız. 1 sene sonra da 3 grup mu olacak? Ben inanmıyorum öyle bir şey olacağına"

"Ben bu yörenin insanıyım. Ben; Trabzonspor'u, Trabzon insanını çok sevdim. Karşılıklı birbirimize iyi geldik diye düşünüyorum. Çok iyi hissediyorum. İyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum"

"Bazı ismi çıkanlar doğru oyuncular ama bazı ismi çıkanları tanımıyorum, bilmiyorum"

"Trabzonspor, hücum oynar. Hücum oynarken savunma güvenliğinin nasıl alındığına ilişkin örnekleri de yakında göstereceğiz. Şampiyon olacaksan oyununu iki yönünü hatta bir yönünü hücum yönünü daha iyi oynaman gerekiyor"

Sörloth açıklaması

"Nagelsmann, Bayern Münih'e gitti. Türkiye'de olsa kupası yok, Bayern alıyor diye eleştirilirdi. Senin oyun planlarına, organizasyonlarına bakarak transfer ediyorlar. Türkiye'de oyun planı, organizasyon, vizyon, bonservis olacak şeyler değil. Almanya'da alınan kararlar çok güzel"

"Ben devre arasında başkanla sohbet ederken Sörloth oynamıyordu o zaman ve 'Söyle, gelsin takımına yardımcı olsun' demiştim. Herkes tarafından seviliyor. Keşke olsa"

"Bir tane santrafor ile ilgili vardı düşüncem. Onunla ilgili devam ediyor düşüncem. Öncelikle o olursa diye bütün düşüncem. Yabancı"

"Efecan ve Edin Visca, benim eski oyuncularım. Şu an için transferleri adına bir görüşmemiz yok. Devre arasında Efecan ile bir görüşmemiz olmuştu. Şu anda yok ki olursa paylaşırım"