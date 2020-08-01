Trabzonspor'da Abdullah Avcı'da geri sayım

Hüseyin Çimşir’in ayrılığı sonrası sezonu Eddie Newton ile bitiren Trabzonspor, yeni hocasını belirledi...

01 Ağustos 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'da geri sayım

Bordo-Mavili yönetim, 3 kez görüştüğü Abdullah Avcı ile her konuda el sıkışmıştı. CAS’tan gelen olumsuz karar nedeniyle resmi açıklamak için birkaç gün daha bekleme kararı alan yönetim, transfer çalışmalarıyla ilgili tecrübeli çalıştırıcıyla sürekli iletişimde. Son yapılan görüşmenin ardından Bodrum’a giden Avcı’nın bayram sonrası tam mesaiye geçeceği öğrenildi. Beşiktaş’ta geçen sıkıntılı sürecin ardından Trabzonspor’da göreve başlamak için çok sabırsız olan Abdullah hoca, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda.

Newton ekipte olacak

Takımla 2’de 2 yapan ve Türkiye Kupası’nı kazandıran Eddie Newton’un, Avcı’nın ekibinde olması kesin gibi. Özellikle İngiltere piyasasından gerçekleşecek transferlerde rol oynayan Newton, yıllarca Chelsea’nin scout ekibinin başındaydı. İngiliz hoca, transfer konusunda da yönetime yardımcı oluyor.

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