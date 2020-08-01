Bordo-Mavili yönetim, 3 kez görüştüğü Abdullah Avcı ile her konuda el sıkışmıştı. CAS’tan gelen olumsuz karar nedeniyle resmi açıklamak için birkaç gün daha bekleme kararı alan yönetim, transfer çalışmalarıyla ilgili tecrübeli çalıştırıcıyla sürekli iletişimde. Son yapılan görüşmenin ardından Bodrum’a giden Avcı’nın bayram sonrası tam mesaiye geçeceği öğrenildi. Beşiktaş’ta geçen sıkıntılı sürecin ardından Trabzonspor’da göreve başlamak için çok sabırsız olan Abdullah hoca, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda.

Newton ekipte olacak

Takımla 2’de 2 yapan ve Türkiye Kupası’nı kazandıran Eddie Newton’un, Avcı’nın ekibinde olması kesin gibi. Özellikle İngiltere piyasasından gerçekleşecek transferlerde rol oynayan Newton, yıllarca Chelsea’nin scout ekibinin başındaydı. İngiliz hoca, transfer konusunda da yönetime yardımcı oluyor.