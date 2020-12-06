Bordo-Mavi serüvenine 1-0’lık galibiyetlerle güzel bir başlangıç yapan Avcı, yarınki zorlu engeli de gol yemeden geçerse, Trabzonspor’un başında çıktığı ilk 3 maçta gol yemeden kazanan ilk teknik direktör olacak ve tarihe adını yazdıracak. Karadeniz ekibinde şu ana kadar 12’si yabancı olmak üzere görev yapan 36 hocanın hiçbiri böyle bir başlangıç yapamamıştı. Öte yandan Bordo- Mavililer, 2017’nin Aralık ayında yani tam 3 sene önce ligde 3 maç üst üste kalesinde gol görmeden kazanmıştı. Trabzonspor, söz konusu periyotta Rıza Çalımbay yönetiminde Antalyaspor (3-0), Kasımpaşa (3-0) ve Bursaspor’u (1-0) mağlup etmişti. Fırtına yarın Sivasspor’u yenerse, 3 yıl sonra aynı seriyi yakalayacak.

Aslıhan Çil