Süper Lig 'in 7. haftasında Alanyaspor 'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Hedefe ve şampiyonluğa giden bir takım olduklarını vurgulayan Avcı, Hüseyin Türkmen'in kırmızı kart gördüğü pozisyona sitem etti.

Abdullah Avcı'nın 90 dakikanın ardından yaptığı değerlendirme şu şekilde:

''Kırılma anlarından kafamızı kaldırıp geri döndük. Oyuncularım her şeyi denedi. Çizgiden çıkanlar var, vuramadıkları var, vurdukları var... Bu kırılmaların üzerinden geri dönüşler; bu takımın kırılmadığını, karakterini, vazgeçmediğini gösterir. Biz bu oyunu oynamaya devam edersek bu oyunun dönüşleri olacaktır.''

''Benim içeride hiçbir avantajım yok, olmasını da istemiyorum ama bu kadar kolay sarı kart olmaması lazım. Hedefe ve şampiyonluğa giden bir takımda bu kadar kolay cezalı durumlara düşemeyiz. Geçen hafta kırmızı karttı. Ben de söyledim.''

''Herkes itiraz ediyor. Ben sahanın içinde kalıp oyun oynamak istiyorum. Bunu senelerdir söyledim. Her şeye ama her şeye konuşuluyor. O zaman nasıl gelişecek bu oyun? Her şeye mi tartışma çıkaralım?''