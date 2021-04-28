A takımda görevli bir idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın ağır bir gribal enfeksiyona yakalanması camiayı tedirgin etmişti. Başarılı hoca kaldırıldığı hastanede serum tedavisi görürken, koronavirüs testi de negatif çıktı.

Takımın başında olacak

Önceki günkü idmanda takımın başında yer alamayan Avcı'nın, İzmir'e gidip gitmeyeceği merak konusuydu. Durumu iyi olan Abdullah Avcı dün takımla beraber İzmir'e gitti. Tecrübeli çalıştırıcı bugün oynanacak kritik maçta takımının başında olacak.



