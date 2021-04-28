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Trabzonspor'da Abdullah Avcı sevinci

Önceki gün idmana katılmayan ve geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sebebiyle hastanede serum tedavisine başlanılan Abdullah Avcı takımını yalnız bırakmadı, kafileyle beraber İzmir'e gitti.

28 Nisan 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı sevinci

A takımda görevli bir idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın ağır bir gribal enfeksiyona yakalanması camiayı tedirgin etmişti. Başarılı hoca kaldırıldığı hastanede serum tedavisi görürken, koronavirüs testi de negatif çıktı. 

Takımın başında olacak

Önceki günkü idmanda takımın başında yer alamayan Avcı'nın, İzmir'e gidip gitmeyeceği merak konusuydu. Durumu iyi olan Abdullah Avcı dün takımla beraber İzmir'e gitti. Tecrübeli çalıştırıcı bugün oynanacak kritik maçta takımının başında olacak.  


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