Fırtına’da değişim vakti... Sivasspor deplasmanında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Akyazı’daki karşılaşmaya daha farklı bir 11’le çıkmanın hesapları içinde. Öncelikle savunma hattında büyük rotasyon bekleniyor. Tecrübeli hoca, form düşüklüğü yaşayan ve eşinin doğumu nedeniyle özel izinle İtalya’ya gidip gelen Peres’in yerine sağ bekte Dorukhan’ı düşünüyor. Sol bekte de yeni transfer Puchacz’ın 11’de başlama ihtimali hayli yüksek. Stoperde ise Vitor Hugo’nun yeri garanti. Fakat Hüseyin ile Denswil arasında net tercih yapılmış değil. Avcı’nın antrenmanlarda zaman zaman iki solak stoper Denswil ile Hugo’yu birlikte denediği öğrenildi.

4 ismin yeri garanti

Dorukhan’ın sağ beke geçmesi durumunda Berat Özdemir de orta sahadaki yerine dönecek. Son maçlarda kulübede olan genç futbolcu, 11’de başlamaya hazırlanıyor. Hamsik-Bakasetas ikilisinden vazgeçmeyi düşünmeyen Abdullah hoca, Sivas maçında Abdülkadir’i solda kullanmış, ikinci yarıda Yusuf Erdoğan’ı sahaya sürmüştü. Nwakaeme’nin yokluğunda yeni transfer Yusuf 11’de olabilir. Visca ve Cornelius ise hücumda Trabzonspor ’un en önemli kozları...

'Kazanma zamanı'

Sivasspor maçının son anlarında saha çizgisini ihlal ettiği için kırmızı kart gören Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın kulübede olamayacak. Takımla bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli hoca, Giresunspor karşılaşmasının önemine dikkat çekti. Başarılı taktisyenin, “Çok çalışarak, fedakârlıklar yaparak buralara geldik. Daha önce olduğu gibi sadece kendi işimize bakacağız. Saha içinde kalacağız. Şampiyonluğa ne kadar inandığınızı Giresunspor maçında göstereceğinizi biliyorum. Taraftarın da desteğiyle bizim için kazanma zamanı... Size güveniyorum” dediği öğrenildi.

İç sahada hedef 17

sezon evinde çıktığı hiçbir lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, Akyazı’da son 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle müthiş bir performans gösterdi. Bordo- Mavililer, geçen yıldan itibaren ise Medical Park Stadı’nda 16 maçtır yenilmiyor. Fırtına, yarın Giresunspor’u devirerek seriyi 17’ye yükseltmeyi hedefliyor.