Bordo-Mavililer, 15 günlük milli ara sonrası istediği geri dönüşü yapamadı. 4-1’lik Ankaragücü galibiyetinin ardından Sivasspor’u da yenip seri yakalamayı hedefleyen Trabzonspor, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı. Karadeniz ekibi her ne kadar savunma anlamında sıkıntı yaşamasa da, hücumda çok etkisiz kaldı. Özellikle Yunus Mallı ve Yusuf Sarı gibi isimlerden beklediği performansı alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarınki Kayserispor mücadelesinde neşteri vurmaya hazırlanıyor.

Bakasetas yerine dönüyor

Öncelikle son maçın kadrosuna göre 2 zorunlu değişiklik yapılacak. Çünkü Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak kart cezalısı. Stoperde Vitor Hugo’nun yanında Hosseini görev alacak. Orta alanda ise Flavio’nun 11’e girmesi bekleniyor. Cezası sona eren Djaniny forvete geçecek. Ekuban ise sağ kanada çekilecek. Bakasetas’ı son iki lig maçında 8 numara gibi oynatan Avcı, Yunan yıldızı esas yeri olan forvet arkasında görevlendirecek.

Berat olmazsa Baker

Esas kritik nokta ise Berat Özdemir’in durumu... Sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geri dönmeye hazırlanıyor. Tedavisi süren ve ağrıları büyük oranda geçen Berat konusunda Abdullah Avcı, “Mutlaka Kayserispor maçına yetişsin” talimatını verdi. Yıldız futbolcunun hazır olması durumunda orta sahanın merkezinde Berat-Flavio ikilisi olacak. Berat yetişmezse, Baker’ın 11’de olması bekleniyor.