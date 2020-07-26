Bir yandan Türkiye Kupası finaline odaklanan Trabzonspor Yönetimi, diğer taraftan teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Listedeki adaylardan Şota Arveladze, Tayfun Korkut ve Kenan Koçak ile temas kurulurken, Prosinecki ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması bekleniyor. Gündemdeki hocalar arasında iki kez masaya oturulan tek bir isim var: Abdullah Avcı. Son olarak Bodrum’da Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’in görüştüğü Avcı, görev için oldukça istekli.





Şampiyonluk isteği...

Trabzonspor’un kaliteli bir kadrosunun olduğuna dikkat çeken Avcı, önümüzdeki sezon şampiyonluğa ulaşılabileceğini söyledi. Pandemi öncesi ve sonrası takımdaki yaşanan değişimi değerlendiren, kadrodaki isimleri hem fiziksel hem de taktiksel açıdan masaya yatıran Abdullah hoca, son görüşmede kafasındaki Trabzonspor fotoğrafını anlattı. Avcı’nın üzerinde durduğu konulardan biri de fiziksel yetersizlik ve yaşanan sakatlıklar oldu. Bu konuda daha kalıcı çözümler ve profesyonel bir ekibin çalışması gerektiği vurgulandı.









Para hiç konuşulmadı

Abdullah Avcı ile hafta başında bir görüşme daha yapılacak. İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen zirvede bu kez Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da yer alacağı öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı, görüşmede Trabzonspor’la ilgili bu kez detaylı sunum yapacak. Artıları-eksileri tek tek anlatıp transferde ihtiyaç duyulan oyuncu tiplerini söyleyecek. İsim belirtmekten ziyade ne tarz futbolcuların kadroda eksik olduğunu belirtecek Avcı, şu ana kadar Trabzonspor ile maddi hiçbir konuyu görüşmüş değil. Başkan’ın yer alacağı zirvede sözleşme süresinin masaya yatırılması bekleniyor.







