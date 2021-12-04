Bordo-Mavili takım için bir rekor günü daha... Trabzonspor ’da göreve geldiğinden beri istatistikleri alt-üst eden teknik direktör Abdullah Avcı, namağlup serilerini galibiyetle sürdürmek istiyor. Fırtına, Adana Demirspor karşısında da unvanını korursa, Avcı kariyerindeki en uzun yenilmezlik serisini yakalayacak. Aynı zamanda 1995-1996’daki Trabzonspor’un efsane sezonunu geride bırakacak. Karagümrük galibiyetiyle, geçtiğimiz hafta seriyi 26’ya çıkartan Karadeniz ekibi, 27’nin peşinde. Trabzonspor’un tarihindeki en uzun yenilmezlik periyodu ise 1978-79 (29 maç) sezonundaydı.

8’de 8 ilk olacak

Öte yandan Abdullah hocanın, hem geçen sezon hem de Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde 7 maçlık galibiyet serileri bulunuyor. Bugün kazanılması halinde, Avcı ilk kez 8’de 8 yapacak. Trabzonspor’un en son üst üste 8 lig karşılaşmasını kazandığı sezon, 2003-2004 idi.