Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordomavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hedefinde, milli futbolcular Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman var. 18 yaşındaki forvet Enis Destan için Altınordu ile temaslar başlarken, Ege ekibinin en az 5 milyon TL'lik bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

Umut Meraş'ın bonservisi araştırılıyor!

Fransa ekibi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki sol bek Umut Meraş'ın transferi için henüz hamle yapılmazken, sadece rakamsal araştırmaların yapıldığı belirtildi. Bordo-mavililer, Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Kenan Karaman için ise oyuncunun menajeriyle önümüzdeki süreçte iletişime geçecek.





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NWAKAEME HIRS KÜPÜ

Bu arada Trabzonspor'da son dönemde formu ciddi anlamda düşen Anthony Nwakaeme, milli aranın ardından bomba gibi geri döneceğini söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisini toparlaması için ekstra izin verdiği Nijeryalı oyuncu, ülkesine gitmişti.

32 yaşındaki futbolcunun çok istekli gözüktüğü ve Avcı'ya, "Bu izin çok iyi geldi. Bana güvenin hocam. Kalan haftalarda daha iyi bir Nwakaeme izlettireceğim, sizi mahcup etmeyeceğim" dediği kaydedildi.