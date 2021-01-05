Avdı Avcı oldu... Trabzonspor, yeni hocasıyla lig son 8 haftalık bölümüne damga vurdu. Eddie Newton yönetimindeki 7 maçta 1 galibiyet alabilen Bordo-Mavililer, İngiliz teknik adamla yollarını ayırdıktan sonra Alanyaspor mücadelesine geçici olarak İhsan Derelioğu ile çıkmıştı. Sonrasında Karadeniz ekibinde Avcı dönemi başladı. Fırtına, yeni hocasıyla müthiş bir çıkış yakaladı. İlk 8 haftada sadece 6 puan toplayabilen Trabzonspor, Avcı’lı 8 maçta ise 17 puanı hanesine yazdırdı. Abdullah hoca öncesindeki periyotta tam 15 gol yiyen Bordo-Mavililer, 57 yaşındaki çalıştırıcı ile çıktığı aynı maç sayısında sadece 5 kez rakiplerine gol izni verdi.

10 sıra yükseldi

Takım savunmasındaki bu başarı da 8 haftada 5 galibiyeti beraberinde getirdi. Sadece Galatasaray’a mağlup olan Trabzonspor, Sivasspor ve Kayserispor’la ise yenişemedi. En önemlisi Avcı geldiğinde 17. sırada olan Fırtına, şu an 23 puanla ligin 7.’si durumunda. Lider Beşiktaş’la da arasında 8 puanlık bir fark bulunuyor.

90 dakika böyle oynayın

Özellikle ikinci yarıdaki futbol için takımını tebrik eden Avcı’nın, “Bu oyunu 90 dakika oynamalıyız. Size inanıyorum. Şimdi sıra Göztepe’de” dediği öğrenildi.

Hatay’ın ardından Karagümrük’ün de iç sahadaki yenilmezlik serisine son veren Trabzonspor’da moraller yerinde... İstanbul deplasmanında ilk devrede etkisiz bir futbol oynamasına rağmen ikinci yarıda attığı 2 golle kazanan Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Abdullah Avcı takımını tebrik etti. 90 dakika sonrası oyuncularını kutlayan Avcı’nın, “İkinci yarıdaki iştahtan, disiplinden memnunum. Bu oyunu 90 dakika oynamalayız. Onun için de çok çalışacağız. Size inanıyorum. Trabzonspor’u hak ettiği noktaya beraber taşıyacağız. Sevinmek için vakit yok. Şimdi sıra Göztepe’de. O maçı da kazanıp, sonrasında hem zihinsel hem de fiziksel olarak toparlanacağız ve daha iyi noktaya geleceğiz” dediği öğrenildi.







