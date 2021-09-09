Bu sezona 3’te 3 yaparak başlayan ve milli araya lider giren Fırtına, şu anda Süper Lig ’in en çok şut atan (19) ve gol bulan (8) ekibi konumunda bulunuyor. Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi (%68) ve puan ortalamasına (2.1) ulaşan Trabzonspor hocası olan Abdullah Avcı, bu sezon hücum istatistiklerini ciddi oranda geliştirdi. Geçen yıl Avcı ile maç başına 1.3 gol ortalaması yakalayan Bordo-Mavililer, bu rakamı ikiye katladı ve 2.7’ye çıkardı. Newton ile ilk 8 haftada gol yeme ortalaması 1. 9 olan Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde 0.7’lik ortalamaya ulaştı.

Savunmadan hücuma...

Göreve geldiğinde 358 olan pas ortalamasını 420’ye çeken tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon pas sayısını maç başına 453 yaptı. 4.9’luk isabetli şut rakamını da 6.3’e yükselten Avcı , geçen sezon ‘takı m savunmasıyla’ ön plana çıkardığı Trabzonspor’u, artık çok iyi hücum yapan bir ekip haline dönüştürdü.