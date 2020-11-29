Takım savunmasındaki sıkıntıyı çözen Bordo-Fırtına’da şimdi sıra hücuma geldi. Avcı, hafta içinde atak organizasyonları üzerinde duracak, oyunu daha iyi hale getirmeye çalışacak.

İKİ HASRETE DE SON VERDİ

Eddie Newton yönetiminde Süper Lig’e çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puan toplayabilen Trabzonspor, Abdullah Avcı geldikten sonra çıktığı 2 maçta bu 6 puana ulaştı. Üst tarafa doğru tırmanışa geçen Bordo-Mavililer, Erzurumspor’un ardından Ankaragücü’nü de 1-0’lık skorlarla mağlup ederken, iki büyük hasrete son verdi. Avcı yönetiminde ilk maçında Erzurum’u yıkıp 57 gün sonra 3 puanı bir arada gören Fırtına, önceki gün de Başkent’te istediğini aldı ve tam 124 gün sonra deplasmanda zafere uzandı.

ORTAYI SAĞLAM TUTTU

Geldiği günden beri ‘takım savunması’ üzerinde duran ve oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda, “Trabzonspor bu kadar gol yememeli” vurgusu yapan Avcı, ilk iki maçta sıkıntıyı çözdü. Stoperlerin performansını yukarı çeken, merkezi sağlam tutup orta alanı geriye yakın oynatan tecrübeli hoca, Bordo-Mavili ekibin kırılgan yapısını onardı. İlk 8 haftada kalesinde 15 gol gören ve bu açıdan ligin en başarısız takımı olan Trabzonspor, iki haftadır kalesini kapatıyor.

KRONİK SORUNU ÇÖZDÜ

Geçen sezondan bu yana en büyük sıkıntısı öne geçtiği maçlarda puan kaybetmek olan ve belki de bu yüzden şampiyonluğu kaybeden Karadeniz ekibinde, Avcı ve ekibi şimdilik kronikleşmiş sorunu çözmüşe benziyor. Daha da önemlisi üst üste alınan galibiyetler oyuncu grubunun moralini ve motivasyonunu yukarı çekiyor. Nitekim son iki haftada, maçların ardından konuşan futbolcular, savunmadaki başarı ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapıyor.

SİVAS MAÇINA KADAR TEKRAR

Takım savunması teşhisinde ve tedavisinde başarılı olan Avcı, şimdi de hücum üzerine yoğunlaşacak. Hafta boyunca atak organizasyonları ve geçiş oyunu için çalışmalar yaptıracak Abdullah hoca, orta vadede tüm parçaların doğru işlemesini hedefliyor. Başarılı teknik adam bunun için çok tekrar yapmaları gerektiğine dikkat çekerken, 7 Aralık’taki Sivasspor maçına kadar olan süre en yoğun şekilde değerlendirilecek.

Safa Can Konuksever