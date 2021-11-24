Abdullah Avcı Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 13. hafta itibarıyla kendilerini şampiyon ilan edenlere seslenmiş, "Bu senaryoları çok gördük. Daha 25 hafta var" demişti. Deneyimli teknik adamın uyarılarına soyunma odasında devam ettiği, oyuncularını tebrik ederken diğer yandan hatırlatmalarda bulunduğu öğrenildi.

Avcı'nın soyunma odasına girdiğinde büyük bir coşkuyla karşılandığı bildirildi.

'Havaya girmeden...'

Burada oyuncularına seslenen Trabzonspor 'un hocasının, "Sevinmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz ama sadece bir maç kazandık. Böyle devam edeceğiz. Biz rakiplere değil, rakipler bize baksın. Serimizi sürdüreceğiz. Havaya girmeden, kazanarak hedefe gideceğiz. Daha şampiyon olmadık. Zafere ulaştığımızda hep beraber kutlayacağız" dediği kaydedildi.

Uğurcan dönüyor

Beşiktaş maçı bittikten sonra kırmızı kart gördüğü için Gaziantep FK maçında tribünde oturan Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi. 25 yaşındaki file bekçisi pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük maçında eldivenleri tekrar giyecek. Fırtına'nın dünkü idmanında teknik direktör Abdullah Avcı yıldız file bekçisiyle özel ilgilendi, ikili arasındaki neşeli anlar objektiflere yansıdı.