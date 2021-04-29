Trabzonspor’da Galatasaray maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporuyla kadro dışı bırakılan ve para cezasına çarptırılan Abdulkadir Parmak sessizliğini bozdu.

Abdulkadir Parmak'ın açıklaması...

"Galatasaray maçı sonrasında yaşananlar ile ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumlar, tartışmalar ve konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Trabzonspor kulübünün farklı şekillerde yıpratılıyor olmasıdan son derece rahatasız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Bu gelinen noktada çok üzgün olsam da alınan karara saygı duytmaktan ve kulübümünün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneceğim ya da farklı bir ajandam yoktur. Öncellikle sayın hocam Abdullah Abdullah Avcı ve ekibinden, Trabzonspor yönetim kurulundan, tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür dilerim"