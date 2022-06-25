Süper Lig 'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 'da adı sık sık Avrupa takımlarıyla anılan Abdülkadir Ömür'ün talipleri artıyor.

TuttoMercato'da yer alan habere göre UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve orta sahasını yeniden inşa etmek isteyen Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Trabzonspor forması giyen Milli futbolcu Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor.

Bir diğer Milli futbolcu Zeki Çelik'in transferini de sonlandırmaya yakın olan İtalyan ekibi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tek talibi Roma değil

Gösterdiği başarılı performanslar ile adı Avrupa takımlarının dikkatini çeken Abdülkadir Ömür için İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın da ilgisinin bulunduğu haberin detayları arasında yer aldı.

Bordo-Mavili ekiple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon 38 maçta 7 gol ve 4 asistlik performansa imza atmıştı.

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