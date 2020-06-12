Lider Trabzonspor Süper Lig'e galibiyetle döndü. Koronavirüs salgını nedeniyle 87 gün sonra Göztepe maçıyla sahaya çıkan Bordo Mavililer, İzmir deplasmanında 3-1 kazanarak zirve yarışında kayıp yaşamadı. Karadeniz devinin attığı 3. golde Göztepeli Alpaslan Öztürk ile çarpışan ve sedyeyle kenara gelen Abdülkadir Ömür'ün yarın MR'a gireceği ve son durumunun belli olacağı belirtildi.

Buz tedavisi uygulanan Abdülkadir Ömür, “Kramp girmişti alt adaleme. Yarın bir MR’a gideceğiz, MR’dan sonra belli olacak” diye konuştu.

90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan 20 yaşındaki yıldız, Bizim için gerçekten zor maçtı. Diri takım, iyi başlamıştık. Kırmızı karttan sonra bayağı zorlandık. Altın değerinde 3 puandı. Geri kalan maçları kazanmak istiyorum. Uzun sakatlık ardından geri döndüm. Döndükten sonra pandamı süreci başladı. 3 ay zordu. Çok iyi çalıştık. Bir hayalimiz hedefimiz var. Hem ligde hem de kupada şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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