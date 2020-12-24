Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümdeki şut çalışmasının ardından da çift kale maç yapıldı. Hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Kavrazlı antrenmanda yer almazken, sağ arka adalesindeki spazm nedeniyle tedavisi devam eden Ekuban takımdan ayrı koşu yaptı.

YUSUF İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Bu arada Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanda bir süre Yusuf Sarı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Genç oyuncusu Avcı ile saha kenarında yaptığı konuşmanın ardından çalışmalara dahil oldu.

3 GENÇ OYUNCU KİRALANDI

Bu arada sezon sonuna kadar Hekimoğlu Trabzon Kulübü'ne kiralanan Taha Tunç, Furkan Yıldırım ve Salih Kavrazlı antrenmana katılmadı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN DURUMU YARIN NETLEŞECEK

Son iki lig maçında kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için yer almayan Abdülkadir Ömür'ün yarın yeni bir teste tabi tutulacağı ve buradan çıkan sonuca göre Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı netlik kazandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA