Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’e karşılaşma

Trabzonspor’un 29 Ağustos 2019’da UEFA Avrupa Ligi’nde Yunan ekibi AEK ile oynadığı maçta menüsküsü yırtılan Abdülkadir Ömür geri döndü.

Almanya’da ameliyat olan ve uzun bir tedavi süreci geçiren 20 yaşındaki oyuncu sakatlığının ardından ilk kez Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalıştı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla hasret gideren milli oyuncu, bireysel olarak idmanlara başladı. Genç futbolcunun topla çalışması da yüzleri güldürdü.

Fizik açığını kapatmak adına yoğun mesai harcayacak olan Abdülkadir’in bir ay içerisinde 21 kişilik kadroya girmesi bekleniyor.