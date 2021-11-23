Uğurcan’ın cezasında kaptanlık pazubandını Nwakaeme’nin takması bekleniyordu, ancak Nijeryalı yıldız jest yaptı ve Trabzonspor ’un gözbebeği olan Abdülkadir Ömür’e kaptanlığı verdi.

22 yaşındaki oyuncu da, pazubandın hakkını verdi. 20. dakikada taç çizgisinin hemen yanında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdülkadir, inanılmaz bir vuruşla kaleci Günay’ı avladı.

Orta-şut karışımı gönderdiği top, direkt ağlarla buluşan Abdülkadir, Süper Lig’de ilk kez frikikten gol attı. Trabzonspor’un yükselen değeri, Beşiktaş ’ın ardından Gaziantep’i de boş geçmezken, A Milli Takım formasıyla da Karadağ mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu’na müthiş bir asist yapmıştı. 81. dakikada kenara alınan Abdülkadir’i tüm stat ayakta alkışladı.