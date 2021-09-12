Trabzonspor 'un en önemli yıldızları arasında yer alan Abdülkadir Ömür, ilk 11'de başladığı Galatasaray karşılaşmasında Süper Lig 'de 100. maçına çıktı. Ancak Abdülkadir için ilk yarıda işler iyi gitmedi. Beklenenin altında performans gösteren, aldığı topları iyi kullanamayan ve ikili mücadelelerde yıkılan yıldız futbolcuya hocası Avcı, kenardan sık sık uyarılarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın attığı ilk golde Edgar'ın yaptığı pas hatasından önce topu kaptıran isim olan 22 yaşındaki oyuncu, kendisi gibi kötü oynayan İsmail Köybaşı ile birlikte 37'de kenara geldi.

Taylan Antalyalı teselli etti

Bu sırada tribünler, Abdülkadir'i protesto etti. Bu durumdan çok etkilenen Milli futbolcu, kendisini yedek kulübesine zor attı ve eline aldığı havluyla başını kapatarak, ağlamaya başladı. Hatta devre arasına girer girmez Galatasaray'dan Taylan Antalyalı, onu teselli etmeye çalıştı.







