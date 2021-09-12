Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yıkıldı, gözyaşlarına boğuldu
Trabzonspor-Galatasaray maçında Bordo-Mavililer'le ligde 100. kez sahne alan Abdülkadir Ömür, ilk gol öncesi topu kaptırdı ve beklentilerin altında kaldı. 37'de oyundan alınan ve tribünlerin protestosuna maruz kalan 22 yaşındaki yıldız, gözyaşlarına hakim olamadı.
Trabzonspor 'un en önemli yıldızları arasında yer alan Abdülkadir Ömür, ilk 11'de başladığı Galatasaray karşılaşmasında Süper Lig 'de 100. maçına çıktı. Ancak Abdülkadir için ilk yarıda işler iyi gitmedi. Beklenenin altında performans gösteren, aldığı topları iyi kullanamayan ve ikili mücadelelerde yıkılan yıldız futbolcuya hocası Avcı, kenardan sık sık uyarılarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın attığı ilk golde Edgar'ın yaptığı pas hatasından önce topu kaptıran isim olan 22 yaşındaki oyuncu, kendisi gibi kötü oynayan İsmail Köybaşı ile birlikte 37'de kenara geldi.
Taylan Antalyalı teselli etti
Bu sırada tribünler, Abdülkadir'i protesto etti. Bu durumdan çok etkilenen Milli futbolcu, kendisini yedek kulübesine zor attı ve eline aldığı havluyla başını kapatarak, ağlamaya başladı. Hatta devre arasına girer girmez Galatasaray'dan Taylan Antalyalı, onu teselli etmeye çalıştı.