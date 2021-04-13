19 Ocak'ta ligin ilk yarısında oynanan Konyaspor mücadelesinde ayak bileği çatlayan ve yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür dönüşe hazırlanıyor... Geçtiğimiz hafta kısmi olarak çalışmalara başlayan, 5'e 2'lerde ve ayak tenisinde takımla beraber olan 21 yaşındaki oyuncunun bu hafta içerisinde idmanların tamamında yer alması bekleniyor. Genç futbolcunun takımla çalışması durumunda Avcı öğrencisini yakından takip edecek.

Olmazsa, Galatasaray'a...

Yıldız oyuncunun kendisini iyi hissetmesi durumunda cumartesi günü oynanacak Hatay mücadelesinin kadrosuna alınabileceği kaydedildi. Abdülkadir’in bu kritik mücadeleye yetişememesi durumunda bir sonraki zorlu sınav olan Galatasaray karşılaşmasında kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.