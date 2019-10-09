Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür Mart’ı bekliyor

Trabzonspor’un AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün Mart başında oynamaya hazır hale gelmesi bekleniyor.

09 Ekim 2019, Çarşamba 06:01
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Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür Mart’ı bekliyor

Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında Yunan ekibi AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür’ün tedavi süreci netlik kazandı.

4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan 20 yaşındaki futbolcu, Almanya’da ameliyat olmuş ve Türkiye’ye dönmüştü. Henüz koltuk değneklerini atamayan Abdülkadir’in, Aralık ayında yine Almanya’ya gideceği öğrenildi.

Şubat ayında takımla çalışmalara başlaması beklenen milli oyuncunun, Mart başında oynamaya hazır hale gelmesi öngörülüyor. 

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