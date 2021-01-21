Trabzonspor'un, sahasında Konyaspor'u 3-1 yendiği mücadelede rakip oyuncu Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve ayağında kırık olduğu açıklanan Abdülkadir Ömür'ün beklenmedik sakatlığı, moralleri bozmuştu. Karşılaşmanın ardından tüm takım, soluğu Abdülkadir'in yanında aldı ve onu motive etmeye çalıştı. Genç futbolcu dün Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte İstanbul'a geldi ve Fulya Acibadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kapsamlı kontroller...

21 yaşındaki oyuncunun burada geniş kapsamlı bir kontrolden geçirileceği ve ardından da ameliyat masasına yatırılacağı bildirildi. Milli futbolcunun bu operasyon sonrasında yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Abdülkadir, geçen sezon da ağır bir sakatlık yaşamış ve ameliyat olduktan sonra uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.