Abdullah Avcı yönetiminde bambaşka bir seviyeye çıkan Abdülkadir Ömür, dün de zaferin mimarlarından biri oldu. Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıran 22 yaşındaki yıldız, Karagümrük'ü de boş geçmedi.

Genç futbolcu, mücadelenin 62. dakikasında harika bir gole imza attı. 73 dakika sahada kalan Abdülkadir, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol atmayı başardı. Maçın ardından konuşan yıldız futbolcu, şunları söyledi: "Yaşanmış bazı üzücü olaylar var ama taraftarlara hak verdim, onlar da benim en iyi performansımı sergilememi istiyorlar. Form tutmaya başladım, onun da meyvesini almaya başladım diyebilirim. Golde böyle oldu. Takıma daha çok katkı verebileceksem hocam orada oynatıyor elimden geleni yapmaya