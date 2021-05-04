Bu sezon Süper Lig’in dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olan Rayane Aabid, Trabzonspor’un gündeminde. 29 yaşındaki Fransız futbolcu, menajerler tarafından Bordo-Mavili kulübe teklif edildi. Hatayspor ile sözleşmesi bitecek olan Aabid, kariyerine Türkiye’de devam etmek istiyor. Süper Lig’de çıktığı 36 karşılaşmada 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlayan Aabid konusunda gözler teknik direktör Abdullah Avcı’ya çevrildi. Belhanda ismine sıcak bakmayan Avcı’nın, Aabid konusunda henüz bir görüş belirtmediği öğrenildi. Trabzonspor, tecrübeli çalıştırıcının raporuna göre bu transferde harekete geçecek.

220 bin Euro kazanıyor

Hatayspor’da bu sezon 220 bin Euro ücrete oynayan Aabid’in, maaş anlamında Trabzonspor’u zorlamayacak olması transferi güçlendiriyor. Abdulkadir Parmak’ın kadro dışı bırakıldığı Fırtına’da, kiralık Lewis Baker’ın da sözleşmesi bitiyor. Karadeniz ekibi, sol bek, forvet ve kanat transferlerinin ardından mutlaka orta alanı da güçlendirmeyi düşünüyor.



