Bordo-Mavili takımda maç öncesi kaleci sıkıntısı yaşandı. Uğurcan Çakır cezalı olduğu için hafta boyunca Erce Kardeşler göreve hazırlanmıştı. Ancak başarılı file bekçisi, ısınma hareketleri esnasında arka adalesinden sakatlandı. Sahada tedavi edilmesine rağmen ağrısı devam eden Erce, mecburen kadrodan çıkartıldı. Yerine ise 3. kaleci Arda Akbulut eldivenleri taktı. Genç isim, tam 648 gün sonra Trabzonspor ’un kalesini korurken, en son 13 Şubat 2020’de 4-1 kazanılan Türkiye Kupası’ndaki Erzurum maçında görev almıştı.

Erce gözyaşlarıyla...

Erce Kardeşler, sakatlanmasının ardından gözyaşları içinde soyunma odasına giderken, yedek kaleci kalmadığı için 4. file bekçisi durumundaki Muhammet Taha Tepe, maçın başlamasına kısa süre kala esame listesine eklendi. Arda, özellikle ikinci yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla farkın kapanmasını engelledi.