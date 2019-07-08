Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen ve Avrupa devlerinin radarına giren Abdülkadir Ömür, geçen sezon başında ‘61’ ile ödüllendirilmişti. 20 yaşındaki futbolcuya, Trabzon’un plakası ve sembolü olan ‘61’ numaralı forma verilmişti.

Genç yıldız da bu formanın ağırlığını taşımış ve başarılı bir performans sergilemişti. Karadeniz ekibinin en değerli isimlerinden birisi olan Abdülkadir’in, yeni sezonda ise 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Bunun üzerine gözler ‘61’ numaralı formaya çevrildi.

Taraftarın sevgilisi...

Trabzonspor için oldukça değerli olan ‘61’ numaralı bu formaya aday olan isimlere ise FANATİK ulaştı. 2016 yılında Karadeniz devine transfer olan ve hem performansı hem de neşeli tavırları ile taraftarın sevgilisi olan Ogenyi Onazi'ye bu özel formanın verilebileceği öğrenildi.

Yönetim, Nwakaeme ve John Obi Mikel transferlerinde önemli rol oynayan Onazi'yi, bu jestle ödüllendirmeyi olanlıyor. '61' numara için diğer aday ise dünyaca ünlü yıldız Mikel... Transfer haberiyle büyük bir ses getiren 32 yaşındaki futbolcuya da bu formanın verilebileceği konuşuluyor.

Serhat Demirtaş



