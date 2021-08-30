Trabzonspor’da 4 yıldız isme yoğun tedavi

Trabzonspor ’da Roma maçında sakatlanan Cornelius, Gervinho, Peres ve Trondsen’in tedavilerine başlandı. 4 futbolcu da Giresunspor kafilesinde yer almazken, hedef 12 Eylül’deki Galatasaray derbisi... Teknik heyet, 4 yıldızın milli ara sonrasındaki Galatasaray maçına yetiştirilmesini istedi. Gervinho ile Trondsen’in 1 hafta 10 gün içinde takıma katılmaları beklenirken, omzundan sakatlanan Cornelius ile kasığında problem bulunan Peres’in durumları daha kritik.