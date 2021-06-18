Öncelikle birinci santrfor ve sol bek alınacak. Devamında alternatif olabilecek stoper ile kanat oyuncusu düşünülüyor. Uğurcan’ın satılması durumunda ise kaleye 1 numaralı aday Başakşehir’den Mert Günok. Teknik direktör Abdullah Avcı, eski oyuncusu Mert ile şimdiden sözleşti.

Yabancı kararı planları bozdu

TFF’nin8+6şeklindeaçıkladığı yabancı kararının kesinleşmesinin ardından Trabzonspor ’un transfer planı adeta alt-üst oldu. Normalde forvet ve sol beke yabancı takviyesi düşünen Bordo-Mavililer, duruma göre bir de kanat alacaktı. Ancak ilk 11’de 3 yerli oynatma mecburiyeti olduğu için sol beke artık yerli oyuncu alınması planlanıyor. Bordo- Mavililer’de Uğurcan satılsa bile kaleci yine Türk olacak. Berat Özdemir ile Abdülkadir Ömür, ilk11’deyeri garanti gibi gözüken isimler.

Yönetim ve hoca zirve yapacak

Göreve geldikten sonra transfer çalışmalarında kilit rol oynayan teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ile sürekli temas halinde. Yabancı kuralının kesinleşmesinin ardından Avcı ile yöneticiler detaylı bir transfer zirvesi gerçekleştirecek. Yabancı olarak sadece forvete isim düşünülürken, diğer takviyeler yerli olacak. Bu konuda her bölge için bol alternatifli yeni bir liste yapılacak.