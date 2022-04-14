Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük ile oynanacak olan kritik maç öncesinde ilk 11'i şekillendirmekte tatlı bir sıkıntı yaşıyor.

Tecrübeli teknik adamın, Karagümrük maçında sağ bekte Bruno Peres ile Dorukhan Toköz arasında, orta sahada Bakasetas ile Abdülkadir Ömür arasında, sol kanatta Nwakaeme ile Kouassi arasında ve forvet hattında da Cornelius ile Djaniny arasında karar vermekte zorlandığı belirtildi.

Karadeniz Fırtınası'nda Nwakaeme son haftalardaki performansı nedeniyle eleştiriliyor. Karagümrük maçında cezaları sona aren Siopis, Bakasetas ve Djaniny forma giyebilecek. (Takvim)