Atılan frikik öncesinde kulübedeki fotoğraf, başkanı galibiyet kadar sevindirdi. Üst üste gelen beraberlik ve mağlubiyet sonunda tartışılan isim Ünal Karaman’a sahip çıkan Başkan Ahmet Ağaoğlu negatif havanın dağılmasında başrol oynamıştı. 90+5’te atılan frikik öncesinde oluşan bu görüntü Bordo-Mavililer’in patronunu duygulandırdı. Ağaoğlu’nun fotoğrafla ilgili yakın çevresine, “Saatlerce konuşup, anlatamayacağımız şeyi bir fotoğraf karesi anlatıyor. Takımın gerçek ruhu ve kimliğini yansıtıyor. Laf olsun diye söylemiyorum, bu görüntü beni en az 4-1 kadar memnun etti” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

‘Böyle devam edelim’

Fırtına’nın patronunun 4-1’lik müthiş galibiyetin ardından soyunma odasına gitmek yerine sadece koridora indiği belirtildi. Burada teknik direktör Ünal Karaman’ı kutlayan Ahmet Ağaoğlu, daha sonra soluğu Jose Sosa’nın yanında aldı. Kaptanla görüşen Trabzonspor’un 1 numarasının, attığı gol ve gösterdiği liderlik için Arjantinli futbolcuya teşekkür ettiği kaydedildi. Öte yandan Sosa’ya, “Sonuçtan bağımsız söylüyorum. Bugün hepiniz galibiyeti sonuna kadar hak ettiniz. Böyle devam edelim” dediği öğrenildi.

Serhat Demirtaş

Mini yorum (Serhat Demirtaş)

Sıkmadan da oluyor

Ünal hoca altını çizdi diye sık sık hatırlatıyoruz sıkıcı futbol işini. Ancak bizim de görüşümüz sıkıcı oynamadan da mevcut kadronun daha iyi işler yapabileceği yönündeydi. Hoca maçtan sonra yönetimin, takımın ve kendisinin niyetinin iyi olduğunu söyledi. Biz zaten hiç niyet sorgulamadık. Sadece hem kendisinin hem takımın daha iyisini yapacağını söyledik. Nitekim Beşiktaş maçıyla herkes önemli bir sınavı aştı.

Başkan doğruyu yaptı

Bu noktada bir parantez de başkana açmak lazım. Onun tavrı da önemliydi. Eğer panik atak bir iş yapsaydı hem Ünal hocanın hem takımın yükünü katlardı. O başından beri söylediklerinin arkasında durdu. Yaşanan olumsuzlukları ısıtıp ısıtıp sunmaması da özgüveni artırdı. Sonuçta camianın büyük bölümünün beraber ve doğru oynadığı büyük bir maçtı ve katkısı da büyük olacaktır.