Lig şampiyonu Trabzonspor , Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında 1-0 yendiği Kayserispor'a karşı önceki akşam rövanşa çıkmıştı. 1-0 öne geçmeyi başaran Bordo-Mavililer, 90+1 ve 90+6'da yediği 2 golle 4-2 mağlup olarak finalin kapısından döndü. Fırtına böylece en son 1983-84 sezonunda başardığı 'duble'yi (lig ve kupa şampiyonuluğu) tekrarlayıp tarih yazma fırsatını da kaçırmış oldu. Bordo-Mavililer, bunun üzüntüsünü yaşadı. Abdullah Avcı'nın ise ligde son haftalarda düşen performansın kritik yarı final rövanşında da devam etmesi nedeniyle fazlasıyla kızdığı öğrenildi. Başarılı teknik adam için son dönemde bazı oyuncuların sergilediği kötü futbol , yeni sezon planlamasında belirleyici olacak. Tecrübeli çalıştırıcının transferde önceliği sol bek, stoper ve orta sahaya vereceği öğrenildi. Abdullah Avcı, uygun şartlar oluşması halinde bir de kanat takviyesi planlıyor. Avcı'nın gönderilecek oyuncularla ilgili raporunu ise kısa sürede yönetime sunacağı belirtildi.

Avcı, basının karşısına çıkıyor

Fırtına'nın şampiyon teknik patronu, bugün basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Abdullah Avcı, Trabzon Spor Yazarları Derneği'nde gazetecilerle sohbet edip, sorularını yanıtlayacak. Başarılı teknik adamın, tarihi şampiyonluğun yaşandığı sezonun genel bir değerlendirmesini yapıp, bundan sonraki planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.