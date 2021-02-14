Alanyaspor’d an 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Bakasetas, Tr abzonspor’un son yıllardaki en iyi devre arası transferi oldu. Ta kıma katıldıktan sadece 1 gün sonra Beşiktaş derbisinde kadroda yer alan ve sonradan oyuna giren Yunan yıldız, 3 maçtır ise 11’d e ve 3 maçtır gol atıyor... 1-0’lık Denizlispor mücadelesinde siftah yapan Bakasetas, geçen haftaki Malatyaspor karşılaşmasında yine kilidi açan isimdi. 27 yaşındaki 10 numara dün de galibiyeti getirdi. Kendi hazırladığı pozisyonun devamında, Flavio’nun müthiş asistiyle topu ağlara gönderen Bakasetas, Süper Lig’de ilk kez art arda 3 maçta gol sevinci yaşadı.









7 milyon TL kazandırdı

Attığı ilk iki golle yarım sezonluk maaşını (600 Bin Euro) çıkartan Bakasetas, Gaziantep FK karşılaşmasını da kazandırarak Tr abzonspor’a ekonomik olarak müthiş bir katkı sağlamış oldu. Karadeniz ekibi, son 3 maçtaki galibiyet sayesinde TFF ile Spor To to’d an toplamda 7.1 milyon TL’yi kasasına koymuş oldu.

"Çok iyi başladım"

Galibiyet sonrası konuşan Bakasetas, “3. gol oldu. Takımımla çok iyi başlangıç yaptım. Herkes bilir, büyük takımda başlangıçlar önemlidir. Daha da önemlisi, Trabzonspor’un üst üste kazanması. Geleceğe daha umutla bakıyoruz” dedi. Yunan yıldız, “Bütün gollerim Tanrı için. Bana sağlığı bahşeden o. Ayrıca aileme de golü armağan ediyorum. Onlar da hep yanımda” ifadelerini kullandı.







