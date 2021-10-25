Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezona 3 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Trabzonspor, sonrasında Galatasaray ile berabere kalmış, ardından Kasımpaşa’yı deplasmanda devirip, Konya ve Alanya karşılaşmalarından yine birer puanla ayrılmıştı. Bordo-Mavililer, Kayseri galibiyetiyle yeni bir seri başlattı; Akyazı’da Fenerbahçe ’yi yıktıktan sonra İzmir’de de Göztepe’yi mağlup etti. 10 maç sonunda 24 puanla zirvede yer alan ve en önemlisi namağlup yoluna devam eden Fırtına, 1995-1996 sezonunun ardından ilk kez bunu başardı.

Önce Rize sonra Kartal

Abdullah Avcı’nın takımı, aynı zamanda 1995-96’nın ardından ligdeki en iyi ilk 10 haftalık performansı gösterdi. Bordo- Mavililer, 26 yıl önce Şenol Güneş yönetiminde 10 maçta 26 puana ulaşmıştı. Trabzonspor’un geçen sezon ise 10 maç sonunda 12 puanı vardı. Cuma günü Çaykur Rize ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, Kasım ayındaki Milli ara öncesi Beşiktaş derbisine çıkacak.

Abdullah Avcı: Sonu harika olacak

Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı, Göztepe galibiyetinin ardından tüm takımı kutladı. Tecrübeli hoca, soyunma odasında “önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk hakikaten böyle geliyor. Hepinizi mücadelenizden dolayı kutluyorum. Güzel şeyler yaşıyor ve yaşatıyoruz. Rekorlar üstüne rekorlar geliyor. Bunun sonu harika olacak” dedi.

Aslıhan Çil