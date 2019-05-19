Galibiyet için Siyah- Beyazlılar’ın kalesine yüklenen Trabzonspor, 75. dakikada Yusuf Yazıcı’nın harika şutunda direği geçemese de genç oyuncu 77’de fileleri havalandırmayı başardı.

Lider Hoffenheim

Bu sezon çıktığı 33 maçta tam 26 kez direğe takılan Karadeniz ekibi, Avrupa’nın en şanssız takımlarının başında geldi. Bu alanda lider 27 direkle Alman ekibi Hoffenheim olurken, ikinci sırada ise İtalyan devi Napoli (26) yer aldı.

Yenilmezlik serisi devam ediyor

Ligde tam 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, Beşiktaş karşısında da kaybetmedi. Bordo- Mavililer, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 18 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Galatasaray’ın ardından bu alanda ikinci sırada yer alıyor.